Judite Sousa surpreende com vestido preto ousado

Depois do lançamento do seu blogue, Judite Sousa tem-se mostrado cada vez mais ativa nas redes sociais. A apresentadora surpreendeu os seus seguidores com uma fotografia ousada, onde surge de vestido preto. Veja.

Com um novo projeto pessoal em andamento, Judite Sousa tem intensificado a sua presença nas redes sociais. O lançamento do seu blogue pessoal, durante esta semana, revelou detalhes do dia a dia da apresentadora, com a promessa de um perfil mais ativo nas redes.

Esta sexta-feira, Judite surpreendeu os seus seguidores com uma fotografia onde revela o seu lado mais sensual, ao posar de vestido negro.

Na legenda, a apresentadora faz referência à importância da comunicação quando se lançam novos projetos, como o blogue ou o livro “Duas ou três coisas sobre mim”, que deverá sair brevemente.

Recentemente, Judite Sousa foi também escolhida para integrar a lista de 25 mulheres mais influentes de Portugal pelo terceiro ano consecutivo, uma ‘nomeação’ que a deixou “agradecida e feliz”.

Veja a fotografia da apresentadora.

