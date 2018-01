Nas Notícias Júdice arrasa o “cartel dos partidos” Por

Os partidos são todos iguais, afirmou José Miguel Júdice. “Estamos perante um cartel”, afirmou o comentador e antigo militante do PSD.

“Aparentemente, estão permanentemente em conflito, mas no fundo, numa sala esconsa, com a luz baixa, sobre uma mesa com garrafas de cerveja vazias, com chávenas de café meio bebidas, com o fumo de cigarros, o que estão a tratar é realmente do que é importante”, ironizou, no comentário semanal na TVI24.

“O que eles tratam é obviamente de fazer a apropriação, de fazer o máximo de rendas retiradas do Estado e da sociedade. Isto é a lógica do sistema partidário”.

Para melhor passar a mensagem, José Miguel Júdice traçou um paralelismo entre os partidos, ao nível do financiamento, e as cadeias que dominam o retalho.

“Imagine que a Jerónimo Martins e o Continente, que têm grandes quotas de mercado na venda de batatas, tinham subsídios do Estado para que as batatas fossem vendidas mais baratas. Se outra cadeia quisesse ter esse subsídio diziam-lhe que não, só podia quando tivesse a mesma quota dos outros”.

“É o que se passa com os partidos”, frisou: “São financiados em função do seu próprio resultado. São um cartel, comportam-se como um cartel”.

