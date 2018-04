Nas Notícias JSD elege pela primeira vez uma mulher como presidente Por

Margarida Balseiro Lopes venceu ontem as eleições para a liderança da JSD, sendo a primeira mulher eleita par ao cargo. A deputada do PSD ganhou com mais de 60 votos de diferença.

Há oito anos que os ‘laranjinhas’ não tinham de escolher o presidente. A ‘tradição’ das candidaturas únicas foi travada agora com um duelo entre Margarida Balseiro Lopes, apoiante de Passos Coelho (o ex-líder do PSD) e Santana Lopes (candidato derrotado nas últimas eleições do PSD), e André Neves, próximo de Rui Rio, o presidente do PSD.

“Conte com uma JSD leal, exigente e irreverente, mas conte também com uma JSD livre e autónoma”, anunciou a nova presidente, dirigindo-se a Rui Rio.

O 25.º Congresso da JSD realizou-se entre sexta-feira e domingo, na Póvoa de Varzim.

