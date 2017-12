Motores Jovens pilotos da Toyota em cinco ralis do ‘Mundial’ Por

Os nomes de Takamoto Katsura e Hiroki Arai poderão não dizer muito, mesmo para os mais apaixonados nos ralis, mas tratam-se de dois jovens pilotos japoneses protegidos da Toyota que até já competiram em Portugal, Espanha e um pouco por toda a Europa. Alinharam no Rali da Finlândia de 2017, como preparação para novas participações no Campeonato do Mundo.

Em 2018 a Toyota vai dar a Katsura e a Arai – que fazem parte do Toyota Gazoo Racing Rally Program – novas oportunidades, guiando novamente Ford Fiesta R da categoria WRC2.

Para a próxima temporada os dois jovens pilotos japoneses vão disputar, pelo menos, cinco provas do WRC, sendo certa a sua presença na Suécia, Córsega, Portugal, Itália-Sardenha e Finlândia. Isto para além de outras provas de vários campeonatos nacionais na Europa, como sucedeu em 2017.