Jovem procura o herói que lhe salvou a vida

Um jovem chinês tem comovido a Internet, nos últimos dias, por procurar um militar que lhe salvou a vida em 2008, na sequência de um terramoto em Sichuan, na China. Nas redes sociais procura-se o ‘herói anónimo’.

Qiang Tianlin, atualmente com 24 anos, procura o seu herói que, durante o terramoto, fez de ‘escudo humano’ e permitiu que Tianlin saísse ileso.

“Passaram dez anos, tornei-me num militar como tu. Podes ver-me? Estou a procurar-te todos estes anos. Onde estás?”, questiona o rapaz que foi salvo.

“Se não fosse ele, poderia ter morrido. Vi como as pedras atingiam as suas costas e as suas mãos sangravam”, recorda Qiang Tianlin, que assume que a sua vida mudou com o exemplo do militar que lhe salvou a vida.

Após o terramoto, Qiang Tianlin decidiu dar um rumo à sua vida e matriculou-se na Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa em 2012 e alistou-se no Exército.

