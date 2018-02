Jovem pede para morrer: “Não tenho descanso, é algo tão terrível” (com vídeo)

Paula Diaz, uma jovem chilena de 19 anos, gravou um vídeo devastador que apela à legalização da eutanásia. As imagens podem ferir as susceptibilidades de leitores mais sensíveis.

Paula Diaz, de 19 anos, sofre de uma doença degenerativa que lhe causa dores intensas, tendo dado início a uma campanha de sensibilização à presidente do país, Michelle Bachelet, para que lhe seja autorizada a morte assistida.

“Não tenho descanso, é algo tão terrível. Não posso descansar nem de dia nem de noite”, desabafa a jovem. “Suplico-lhe com todas as minhas forças que me venha ver porque já não posso esperar mais”.

O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a situação de Paula que, descreve o El País, passou de “ser uma menina saudável a estar prostrada numa cama a sofrer uma dor interminável de dia e de noite”.

O estado de saúde de Paula começou a sentir-se em 2013, “com uma série de sintomas desconexos, alguns deles desconhecidos para os médicos”.

A sua irmã, Vanessa, explica que os primeiros sintomas verificaram-se em movimentos involuntários, passando depois para a perda de sensibilidade nas mãos e nas pernas.

“Os médicos não conseguiam associar isso a uma enfermidade concreta”, esclarece.

Desde então que a família Diaz tem feito os impossíveis para ajudar Paula, com viagens constantes entre vários hospitais. Sem sucesso, porém.

A causa do estado de Paula é desconhecido para os médicos, mas a jovem permanece prostrada na cama, com as pernas rígidas e dobradas para trás. É demasiado sensível à luz e sente um ardor constante no corpo, que nem bolsas de gelo conseguem aliviar.

“Já passamos por muitíssimas instituições hospitalares, múltiplos diagnósticos. É terrível não ter uma certeza do que se passa”, lamenta Vanessa, em declarações à rádio local BioBio.

A mãe de Paula, Maria Cecilia Ahumada, professora desempregada há quatro anos, apelou ao Parlamento para que a ajudasse, inclusive financeiramente.

“A minha filha exige descanso, pede uma injeção para que durma para sempre”, escreveu.

Veja o vídeo da realidade devastadora de Paula. As imagens podem ferir as susceptibilidades de leitores mais sensíveis.

