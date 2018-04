Nas Notícias Jovem que morreu no tiroteio em Valpaços foi jogador do Chaves Por

O jovem de 22 anos que morreu na madrugada deste domingo, na sequência de um tiroteio no exterior do Urban Bar, em Valpaços, era antigo jogador do Desportivo de Chaves e estudante de Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia do Porto.

O Grupo Desportivo de Valpaços, através das redes sociais, confirmou a identidade do jovem numa mensagem “de luto”.

“Esta madrugada fomos surpreendidos com uma trágica notícia do nosso antigo atleta Rui Lopes. Um miúdo fantástico que tudo deu pelo nosso clube. A Direção e equipa técnica do GDV endereçam as mais sentidas condolências à família”, escreveram.

O Desportivo de Chaves publicou também uma “nota de pesar” pela morte do antigo atleta das camadas jovens do clube.

“O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD vêm por este meio manifestar publicamente o profundo pesar pela morte de Rui Lopes, antigo atleta das camadas jovens do nosso Clube, de apenas 22 anos. À família enlutada e amigos do saudoso Rui Lopes deixamos uma palavra de conforto e um abraço solidário nesta hora de luto e dor”, pode ler-se.

