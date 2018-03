Local Jovem morre em acidente violento em Chaves Por

Um jovem de 23 anos morreu na madrugada deste domingo, em Chaves, na sequência de um violente acidente numa viatura ligeira de mercadorias.

A vítima conduzia uma viatura ligeira de mercadorias, na localidade de Vilarinho das Paranheiras, em Chaves, quando terá perdido e controlo do veículo.

De acordo com os bombeiros de Vidago, citados pelo Jornal de Notícias, a perda do controlo levou-o a embater com brutalidade num veículo pesado que se encontrava estacionado fora da faixa de rodagem.

O alerta aconteceu pelas 6h36 deste domingo. O jovem foi desencarcerado e transportado para o Hospital de Chaves, onde viria a falecer.

Além dos bombeiros de Vidago, com 14 operacionais apoiados por três viaturas, também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves esteve no local. As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR.

