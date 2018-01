Nas Notícias Jovem espancado no bar MusicBox em Lisboa Por

Um jovem de 23 anos terá sido agredido, na madrugada desta sexta-feira, por um segurança do bar MusicBox, em Lisboa, quando tentava sair do estabelecimento com copo de plástico na mão.

A irmã de Tomás Monteiro, a alegada vítima de agressão, explicou o sucedido através das redes sociais, onde partilhou também uma fotografia do estado em que o jovem ficou.

De acordo com a publicação de Mariana Monteiro, o incidente aconteceu porque o jovem foi impedido de abandonar o estabelecimento com um copo de plástico na mão, tendo questionado por que razão ao staff do espaço.

“Tornou-se uma discussão, até os seguranças, com a ajuda de uma funcionário o expulsarem do bar, funcionária essa a quem o meu irmão apenas chamou loira oxigenada e foi motivo suficiente para o deixarem neste estado”, escreveu Mariana Monteiro.

A irmã da vítima explica ainda que tentou contactar o 112, mas que as chamadas foram ignoradas e que a “polícia só apareceu 30 minutos depois”.

“É tão triste isto acontecer diariamente na capital de um país que é dito seguro, e por pessoas que supostamente têm a função de ajudar e garantir essa segurança”, sublinhou.

De acordo com o Correio da Manhã, Alexandra Abreu também terá sofrido atos de violência pela mesma razão.

