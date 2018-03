Insólito Jovem detido por ver pornografia e atacar comissária de bordo Por

Um jovem de 20 anos foi detido, este sábado, por ver pornografia nu durante um voo que descolou de Kuala Lumpur, na Malásia, tendo tentado atacar uma comissária de bordo.

Assim que o avião descolou de Kuala Lumpur, na Malásia, o jovem despiu-se, sob pretexto de querer “ficar mais à vontade”, e começou a ver pornografia no seu computador.

Após queixas e pedidos, o estudante chegou mesmo a colocar novamente as roupas, mas viria a ser detido.

De acordo com o New Straits Times, a detenção aconteceu quando o passageiro se tornou agressivo com as hospedeiras de bordo, chegando inclusive a tentar abraçar uma delas.

A companhia aérea em questão, a Malindo Air, explicou que o passageiro esteve ‘preso’ durante o voo, tendo sido detido assim que o avião aterrou.

“A tripulação a bordo seguiu o procedimento operacional padrão para impedir que o passageiro causasse mais distúrbios a bordo do avião. O passageiro foi acompanhado pela equipa de segurança de Dhaka após a chegada, e foi detido pelas autoridades lá”, referiu, citada pelo New Straits Times.