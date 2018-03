Local Jovem atropelado pelo metro na Maia Por

Um jovem com cerca de 20 anos ficou com ferimentos graves, este sábado, depois de ser atropelado pelo metro na estação de Pedras Rubras, na Maia.

De acordo com fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia, em declarações ao JN, a vítima não se terá apercebido da chegada do metro quando atravessava a linha, alegadamente por estares com auriculares.

O acidente aconteceu pelas 12h30, tendo condicionado a circulação da linha vermelha do metro, que liga o Estádio do Dragão à estação da Póvoa de Varzim, até às 14h00.

O jovem foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, refere o JN.

