Jovem de 19 anos morre em colisão em Pombal

Uma jovem de 19 anos morreu esta segunda feira, no IC8, no concelho de Pombal, na sequência de uma colisão entre duas viaturas.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta foi feito pelas 13h48, quando as duas viaturas ligeiras embateram.

Além da vítima mortal, o acidente provocou também um ferido grave, sendo que mais duas pessoas foram assistidas no local.

No local estiveram 17 operacionais, apoiados por sete veículos, entre os Bombeiros Voluntários de Pombal, a GNR e o INEM.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Comando Territorial de Leiria da GNR.

