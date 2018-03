Nacional José Sá “chocado” com abandono de animais Por

José Sá deixou um apelo emocionado nas redes sociais, depois de visitar uma associação que ajuda animais abandonados. “Não consegui ficar indiferente”, revela o guardião portista, dizendo-se “chocado” ao perceber como é que “existem seres humanos, se é isso que se pode chamar, a alguém que abandona os animais”.

Os jogadores de futebol, não raras vezes, usam o seu mediatimo para chamarem a atenção para causas/problemas sociais ou relacionados com algumas áreas da sociedade.

Desta vez, o portista José Sá deixou um apelo em jeito de mensagem para que se ajudem as instituições que cuidam de animais.

O guarda-redes do FC Porto apelou ainda a que não se abandonem os companheiros de quatro patas, agora que os dias começam a ficar mais quentes e já se pensam nas férias (uma altura onde, tradicionalmente, cresce o número de abandono de animais).

“Como toda a gente sabe, sou um apaixonado por animais, principalmente pelos meus cães e pela minha gata. Por isso mesmo, quando ouvi falar da Associação dos Animais da Quinta não consegui ficar indiferente. Ao visitá-los é verdade que fiquei chocado como é que existem seres humanos, se é isso que se pode chamar a alguém que abandona os animais, que para além de maltratarem, deixarem morrer à fome também simplesmente os colocam porta fora só porque vão de férias ou porque cresceu mais do que era previsto”, escreveu José Sá num longo depoimento nas redes sociais.

O “obrigado” a quem tanto dá aos animais

O guarda-redes do FC Porto deixa ainda uma agradecimento a “todas as pessoas que abdicam do seu tempo em família, que mesmo sem muitas possibilidades, sem carro, com poucos transportes e mau tempo conseguem proporcionar qualidade de vida e proteção a todos os animais”.

“O meu muito obrigado”, salientou José Sá, pedindo às pessoas que ajudem esta causa solidária para com os amigos de quatro patas.

