Motores José Rodrigues aposta em nova temporada internacional Por

Depois de ter disputado uma época no TCR Alemanha, José Rodrigues vai manter-se na categoria de turismos mas competir em Itália.

O piloto português, que já disputou o ETCC em Vila Real, optou pelas pistas transalpinas, onde vai alinhar aos comandos de um Honda Civic TCR FK2 da Target Competition, num projeto onde contou com o auxílio de Tiago Monteiro.

“Estou muito feliz por ter a possibilidade de continuar a minha carreira em mais um grande campeonato internacional. Tem sido um esforço de todos os que me acompanham, e por isso quero agradecer sobretudo à minha família, ao Sport Lisboa e Benfica, à Target Competition pelo grande esforço que fez para podermos estar presentes, à incansável SkyWalkerManagement e a todos os meus patrocinadores que em breve serão divulgados”, manifesta José Rodrigues.

Por parte da SkyWalker Management, Tiago Monteiro esclarece, que o piloto “é um dos grandes nomes do automobilismo português, epois de um ano no ADAC TCR Germany onde demonstrou o seu talento num campeonato super competitivo, este anúncio da su participação no TCR Italy é mais uma prova da

sua qualidade enquanto piloto e uma grande oportunidade de elevar o nome do

automobilismo português em mais um campeonato do mais alto nível”.