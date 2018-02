José Pedro Fontes quer um bom resultado no regresso à competição

Depois de uma paragem forçada de vários meses, após o grave acidente sofrido no Rali de Portugal de 2017, José Pedro Fontes está de regresso à competição para disputar a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

Em Fafe o ex-campeão nacional surge novamente aos comandos do Citroën C3 R5 determinado em recuperar o título, e com uma novidade no banco da direita; Paulo Babo. Não é a primeira vez que o co-piloto do Marco de Canaveses ‘navega’ o piloto do Porto, mas nunca numa situação como esta, em que substitui Inês Ponte, ainda a recuperar do acidente sofrido no ano passado.

Os testes de pré-época deixaram a equipa Citroën Vofafone Team muito otimista, pois deram excelentes indicações quanto à competitividade do DS3 R5 nos pisos de terra que constituem grande parte do percurso cronometrado do Rali Serras de Fafe.

“Espero esta a cem por cento logo no arranque do campeonato, depois de um ano em que não tive a oportunidade de defender o título conquistado em 2016. Temos noção do nosso valor e acredito que vamos estar na luta pela vitória já em Fafe. Reconheço que temos este ano um lote de adversário maior e mais forte. Respeitamos os seus intentos mas cabe-nos mostrar a nossa capacidade e queremos fazê-lo já em Fafe. Uma prova que, como é sabido, me agrada bastante e onde acho que temos condições para alcançar um bom resultado”, afirma José Pedro Fontes.

O Citroën DS3 R5 não sofreu grandes mudanças, pois não sentido numa altura em que o piloto do Porto aguarda já o seu substituto: “Fizemos alguns ajustes, mas, como é do domínio público, em breve receberemos o novo Citroën C3 R5, que contamos estrear no Rali de Portugal. Em relação a este novo carro é natural a expetativa. Pelo que sei até agora acho que se trata de uma unidade muito competitiva, que certamente nos proporcionará muitas alegrias”.

Paulo Babo será uma adição boa para a equipa, com a vantagem de não precisar de habituação na sua relação com José Pedro Fontes, uma vez que foi navegador do piloto portuense no Rali Vidreiro de 2010, que os dois venceram.

