Motores José Pedro Fontes preparado para o desafio açoriano Por

Depois do bom começo de época no Rali Serras de Fafe, José Pedro Fontes pretende o mesmo nível de desempenho na segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

No Rali dos Açores, que se disputa no próximo fim de semana na ilha de São Miguel, o piloto do Citroën Vodafonte Team que voltar a subir ao pódio dois anos depois da sua última participação na prova.

Fotos: AIFA

José Pedro Fontes e o seu navegador, Paulo Babo, estão confiantes nas suas capacidades e nas do Citroën DS3 R5 num evento que vai contar com um plantel de luxo, já que marca também o arranque do Campeonato da Europa de Ralis.

Assim sendo o piloto do Porto, já com a certeza de estar plenamente recuperado do acidente que em 2017 o afastou das classificativas, encara a prova do próximo fim de semana com muita serenidade, ainda que com objetivos bem definidos: “Naturalmente, tenho de contar com um ambiente totalmente diferente, principalmente na quantidade e na qualidade da concorrência que vai estar presente. Se em termos do campeonato nacional contamos com adversários cada vez mais fortes, no caso específico do rali dos Açores, há que adicionar as dificuldades acrescidas por via dos muitos pilotos internacionais que disputam o europeu”.

“De qualquer forma, encaro esta particularidade com todo o ânimo e como um estímulo para um desempenho ainda mais eficaz. O carro está num expoente de evolução que permite um bom rendimento em terra, como é o caso do Rali dos Açores. Conhecemos muito bem o DS 3 R5 e conseguimos ajustar os seus diversos parâmetros com relativa rapidez ef acilidade. Contamos, como sempre, com a sua fiabilidade e com o perfeito alinhamento de toda a equipa no que respeita ao rendimento do carro logo desde o início do rali. Não podia haver melhor ‘estágio’ para o novo Citroën C3 R5 que contamos receber em breve”, acrescenta José Pedro Fontes.

De referir que a prova vai para a estrada na sexta-feira, dia 23, com a disputa da especial de Lagoa, Grupo Marques e Vila Franca São Brás, e duas passagens por Pico da Pedra, Feteira e Sete Cidades. No sábado, dia 24, têm lugar os troços do Grupo Marques, Vila Franca São Brás, Graminhais e Tronqueira, estas duas últimas com duas passagens.