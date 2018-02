Motores José Pedro Fontes foi ganhado confiança ao longo do Rali Serras de Fafe Por

Depois de oito meses de ausência forçada devido ao acidente sofrido no Rali de Portugal 2017, José Pedro Fontes iniciou a sua temporada com um excelente terceiro lugar no Rali Serras de Fafe.

Se é verdade que o piloto do Citroën Vodafone Team demorou algum tempo para adquirir ritmo, na segunda fase da prova da Demoporto Fontes conseguiu imiscuir-se na luta pelas posições cimeiras, vindo a terminar no pódio. Isto numa prova conhecida pela sua dureza, e onde a concorrência era a mais forte de sempre neste evento.

“Admito que no começo não tinha o ritmo desejava. Mais fui o ganhando, sendo cada vez melhor e mais próximo dos melhores. Optamos por não correr riscos desnecessários, pois queríamos sobretudo sair daqui com um bom resultado, e penso que executamos na perfeição esse objetivo”, considerou José Pedro Fontes após a prova.

O resultado satisfez o piloto portuense, e a forma física em que terminou o rali também foi boa, não mostrando qualquer queixa: “Estou contente com o resultado. O carro portou-se muito bem, correspondeu ao que dele se pedia, e a equipa também. Sob o ponto de vista físico não tive problemas. É verdade que face ao que me aconteceu trabalhei nesse aspeto para chegar aqui e sentir-me bem. Se vim foi porque os médicos consideravam que estava em condições. Além disso também me preparei tendo em conta as características deste rali”.

José Pedro Fontes teve também uma palavra de elogio para o seu adversário, mas amigo, Miguel Barbosa pelo segundo lugar alcançado: “Não há dúvida que o Miguel demonstrou aqui uma evolução notória no seu nível de condução, e só por muito pouco não venceu o rali. Ele vai ser um sério candidato neste campeonato. Não só ele como os outros, o Armindo (Araújo), o Carlos (Veira) ou o João (Barros). O Campeonato está muito competitivo e disputado, como se viu nesta prova”.