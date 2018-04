Motores José Pedro Fontes acertando ‘agulhas’ no campeonato Por

A deslocação de José Pedro Fontes ao Rali de Mortágua no próximo fim de semana tem vários objetivos, entre eles o Campeonato de Porugal de Ralis e o maior entrosamento cm o navegador, Paulo Babo.

Regressado à competição após um longo interregno, na sequência do acidente sofrido no Rali de Portugal de 2018 em Fafe, no início deste ano, o piloto do Citroën Vodafone Team utilizou a prova anterior, nos Açores, como uma espécie de teste para a continuidade da temporada, não nomeando o rali insular como prova pontuável para o campeonato.

Fotos: AIFA

Desta forma o evento do Clube Automóvel do Centro (CAC) será um regresso aos ralis ‘a sério’ para José Pedro Fontes: “De facto, decidimos alinhar no Rali dos Açores com objetivos muito definidos, entre os quais o meu maior entrosamento com o Paulo Babo como navegador, ao mesmo tempo que preparámos as restantes provas do Campeonato de Portugal de Ralis, como é o caso do Rali de Mortágua, que ainda vamos fazer ao volante do DS 3 R5, antes de alinharmos com o novo C3 R5, carro que esperamos estrear no Vodafone Rali de Portugal”.

Em Mortágua o piloto do Porto sabe que não tem a sua tarefa facilitada, dado o elevado nível de inscritos: “Dada a evolução do parque automóvel e a chegada de novas equipas ao Campeonato de Portugal de Ralis, a tarefa não se mostra muito fácil, mas não há impossíveis, pelo que vamos apostados em, pelo menos, alcançar um lugar no pódio final”.

Já a prova do CAC sofreu pequenas alterações – nomeadamente na super especial em Águeda, que na opinião de José Pedro Fontes não mudam muito a abordagem deste terceiro evento da época: “O verdadeiro rali só se inicia no sábado, já que a sexta-feira está reservada às super especiais que, sendo excelentes meios de promoção da disciplina, junto do publico e no centro das cidades, são classificativas que proporcionam sentimentos opostos, pois se correr algo menos bem, isso significa tempo perdido num rali que, depois, não dá muita margem de manobra para recuperar”.

“De qualquer modo, vamos tentar dar o espetáculo possível e fazer tudo direitinho, para depois discutir os lugares da frente nos três troços em terra do dia seguinte, onde nos sentimos bem mais à vontade para atacar”, promete ainda o ex-Campeão Nacional de Ralis.