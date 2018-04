Desporto José Mota garante Aves preparado para lutar por bom resultado no Dragão Por

O treinador do Desportivo das Aves mostrou-se hoje consciente das dificuldades que vai encontrar frente ao FC Porto, no domingo, na I Liga de futebol, mas garantiu que está preparado para lutar por um bom resultado.

José Mota salientou que está preparado para contrariar o favoritismo dos ‘dragões’ e confessou que “o empate é sempre um bom resultado” em casa dos portistas.

“Sabemos perfeitamente que o FC Porto é uma equipa difícil seja em que campo for. O Estádio do Dragão é para eles uma força anímica muito grande, é um estadio tradicionalmente muito difícil, ainda para mais num jogo em que não podem perder. Antevejo um jogo extremamente difícil, mas temos que estar preparados para todas essas dificuldades”, disse José Mota.

Para que o Desportivo das Aves seja eficaz na disputa com o FC Porto, o treinador acredita que é necessário que os avenses sejam “iguais a si próprios”, esclarecendo que não vão “alterar a forma de jogar”.

“Temos que ter algumas condicionantes em relação à forma como o FC Porto joga. Se queremos ser fortes e determinados temos que ser uma equipa desinibida, criativa e ter cimentado um padrão em termos defensivos que seja eficaz, porque sabemos que o FC Porto vai ser agressivo e vai dificultar a tarefa”, justificou.

José Mota acredita que a derrota do FC Porto com o Belenenses (2-0), na última jornada, não vai trazer facilidades para o Aves, lembrando que os ‘azuis e brancos’ “vão entrar muito fortes e determinados em regressar às vitórias”.

Ainda assim, o treinador quer tirar partido “dos pontos fracos” do adversário para tentar surpreender.

“Temos que saber como eles pensam ao entrar no jogo. E vão ter força anímica para tentar chegar o mais rápido possível ao golo. Percebemos que também têm pontos fracos. As grandes equipas também os têm. E é por aí que vamos tentar tirar partido”, acrescentou.

José Mota referiu ainda que “nenhum momento é bom para defrontar o FC Porto”, mas ainda assim salientou a determinação da sua equipa para “fazer tudo para conseguir um resultado positivo”, esperando também que a sorte esteja do lado do Desportivo das Aves.

“O nosso objetivo é contrariar o poderio ofensivo que pode existir. Se o adversário não conseguir marcar nem ser forte, vamos ganhando confiança, mas tudo isso será com o desenrolar do jogo. Para ganhar as equipas grandes é preciso também ter a sorte e esperamos que ela esteja do nosso lado”, disse ainda.

O Desportivo das Aves, 16.º classificado, com 25 pontos, visita no domingo o FC Porto, 2.º, com 70, no Estádio do Dragão, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, com início marcado para as 18:00.

