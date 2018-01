Motores José Maria Lopez substitui Neel Jani na Fórmula E Por

Neel Jani foi um dos pilotos da equipa Porsche LMP1 no Campeonato do Mundo de Resistência a ser ‘absorvido’ pela Fórmula E, mas o suíço acabou por cumprir apenas a primeira prova da temporada 2017/2018, deixando a equipa Dragon Racing, pela qual terminou as duas corridas de Hong Kong na 18ª posição.

A falta de competitividade da equipa – Jerôme d’Ambrosio também rodou sempre na cauda do pelotão – estará na origem da saída de Jani na Dragon, onde será agora substituído por José Maria Lopez.

“Como resultado de mudanças inesperadas, a Dragon Racing e eu decidimos que seria do melhor interesse para o futura da equipa que ela e eu terminássemos a nossa associação. Gostaria de agradecer à Dragon Racing por me ter dado a oportunidade de experimentar a Fórmula E e desejo-lhe o melhor no resto da temporada”, afirmou Neel Jani em declarações à publicação britânica Autosport.

José Maria Lopez não é um novato na Fórmula E, tendo representado a equipa DS Virgin Racing na época de 2016/2017, devendo agora regressar ao campeonato de monolugares elétricos na próxima prova, em Marraquexe, Marrocos.