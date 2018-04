Motores José Correia e Vettra Motorsport iniciam temporada de Montanha Por

A Rampa da Penha marca o arranque do Campeonato de Portugal de Montanha e também da temporada 2018 de José Correia e da Vettra Motorsport.

A equipa de Braga volta a ter no piloto do Nissan GT-R GT3 o seu principal elemento, pois o Campeão da categoria dos GT defende o cetro conquistado na época passada e tem como objetivo lutar pela vitória, não apenas na prova vimaranense mas também nos restantes eventos do calendário.

Já Pedro Marques estreia-se aos comandos de um SEAT Leon TCR, e nesta primeira rampa do ano quer usufruir ao máximo da competição, tal como sucede com o coordenador da equipa, Luís Borges: “Todos nós na Vettra já tínhamos saudades das corridas, deste ambiente fantástico que se vive a cada fim de semana. Gostamos de estar em campeonatos competitivos e o CPM é o melhor campeonato para carros de turismo e GT. A lista de inscritos para esta prova impõe respeito e esperemos que mantenha esta quantidade e qualidade até ao final da época”.