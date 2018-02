O cantor e compositor de 76 anos concedeu uma entrevista à TV7 Dias, onde relata um episódio de assédio sexual de que foi vítima. “Só posso dizer que era um fadista”, conta José Cid, revelando todos os detalhes do episódio. Mas há mais histórias surpreendentes, relacionadas com as ‘casas de meninas’ que frequentou, onde deixou prostitutas de coração partido…