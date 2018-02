Nacional José Cid canta contra “injustiças, más línguas e invejas” (vídeo) Por

José Cid recuperou um tema do final de 2016, ‘Sigo cantando’, para responder aos que o querem “destruir”.

A mensagem, publicada no Facebook, ocorre depois do tema ‘O som da guitarra é a alma de um povo’ ter sido eliminado na primeira semifinal do Festival da Canção, recolhendo apenas seis votos do público e um do júri.

Em jeito de desabafo, o cantor e compositor respondeu aos que o querem “destruir” com a promessa de se manter fiel a si mesmo: “Sigo cantando”.

“Esta é a minha resposta às injustiças que me fazem, às mas línguas, às invejas e aos que me querem destruir”, esclareceu José Cid.

No Festival da Canção, o músico nem sequer aguardou pelos resultados, tendo abandonado o estúdio enquanto o certame ainda decorria.

Com ‘O som da guitarra é a alma de um povo’, José Cid participou pela 16.ª vez no Festival da Canção.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar