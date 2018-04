Nas Notícias Jornalista da TSF recebe prémio por reportagem sobre família fabricante de violinos Por

A portuguesa Rute Isabel da Silva Fonseca recebe, na terça-feira, em Madrid, o Prémio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha na categoria “Rádio” pela reportagem emitida pela TSF sobre uma família portuguesa fabricante de violinos.

A reportagem “A Alma dos Capela”, de Rute Fonseca com sonoplastia de Joaquim Dias, foi transmitida em janeiro de 2017 e descreve a vida de uma família portuguesa que há três gerações se dedica ao fabrico de violinos de renome internacional.

O monarca Felipe VI vai entregar as várias distinções numa cerimónia que tem lugar na Casa da América e onde vão ainda estar presentes a vice-presidente do Governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, Alfonso Dastis, e a presidente do parlamento do país vizinho, Ana Pastor.

Os prémios internacionais de Jornalismo Rei de Espanha têm como objetivo reconhecer o trabalho informativo dos profissionais jornalistas em língua espanhola e portuguesa dos países que integram a Comunidade Ibero-americana de Nações e os nacionais dos estados com quem a Espanha mantém vínculos de natureza histórica e cultural.

Os prémios estão divididos por categorias – jornal impresso, fotografia, televisão, rádio, entre outros – e são atribuídos anualmente desde 1983, tendo sido criados pela agência de notícias espanhola EFE e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar