Mundo Jornal brasileiro abre ‘guerra’ ao Facebook Por

O jornal ‘Folha de S.Paulo’, que tem a maior circulação do país, revelou que vai deixar de publicar conteúdo no Facebook. “Com a queda do alcance das páginas, o Facebook perde espaço como fonte de acessos a sites de jornalismo”, diz a administração do jornal.

Numa altura em que a rede social informou que está a reduzir a visibilidade ao jornalismo profissional nas páginas, o jornal decidiu enveredar por este caminho.

“As desvantagens de utilizar o Facebook como um caminho para essa distribuição ficaram mais evidentes após a decisão da rede social de diminuir a visibilidade do jornalismo profissional nas páginas de seus usuários”, revela a empresa em comunicado.

A administração da ‘Folha de S.Paulo’ explica ainda que as novas regras do Facebook “reforçam a tendência de o utilizador consumir cada vez mais conteúdo com o qual tem afinidade, favorecendo a criação de bolhas de opiniões e a propagação de ‘fake news’ [notícias falsas]”.

