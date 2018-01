Motociclismo Jorge Martinez Aspar homenageia Angel Nieto com nome à sua equipa Por

A desaparição do 13 vezes Campeão do Mundo de velocidade (de 50cc e 125 cc) Angel Nieto em 2017 levou a diversas homenagens em Espanha, sendo o mais recente tributo feito por Jorge Martinez Aspar, que resolveu dar o nome da ‘lenda’ do motociclismo mundial à sua equipa.

Gelete, o filho mais velho de Angel Nieto competiu pelo Team Aspar a meio da década de 1990, tendo assumido o papel de diretor da equipa para 2018, que tem como pilotos Álvaro Bautista e Karel Abraham utiilizando Ducati no MotoGP.

“Angel Nieto é sinónimo de motociclismo. Um desporto que lhe deu tanto e também teve tanto em retorno. As corridas de motos são o que são em Espanha graças a um homem que colocou a primeira pedra e queremos prestar-lhe homenagem ao mudarmos o nome da nossa equipa para Angel Nieto Team”, explicou Jorge Martinez Aspar.

“Sempre aprendemos bastante a seu lado, eu entre outros, e ele foi uma parte importante da minha vida, tal como os seus filhos Gelete e Pablo e o seu sobrinho Fonsi. Angel estava particularmente entusiasmado com todo este projeto. Confiou em mim para dar a Gelete os seus primeiros passos na competição e disse-me; ‘sei que contigo ele vai aprender’. Ser capaz de prestar homenagem à sua memória e continuar este projeto pelas mãos do seu filho mais velho, que foi o primeiro a correr pela minha equipa, é um enorme orgulho”, acrescentou Aspar.