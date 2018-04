Motociclismo Jorge Lorenzo pode estar a caminho da Suzuki Por

Os rumores valem o que valem, mas é sabido que Jorge Lorenzo não está contente na Ducati. Agora fala-se que o maiorquino poderá estar de saída da marca italiana para a Suzuki.

O contrato milionário de Lorenzo com a Ducati tem causado mau estar no seio da equipa italiana, tanto mais que o espanhol usufrui de uma verba bem superior à de Andrea Dovizioso e o italiano tem estado em destaque no MotoGP 2018, contrariamente ao piloto de Maiorca.

Têm sido mesmo as verbas exorbitantes a dificultar uma renegociação para a continuidade de Jorge Lorenzo na Ducati numa altura em que parece certa a renovação da equipa com Dovizioso – fala-se que a marca transalpina irá ‘atravessar-se’ com um 12 milhões de euros para garantir os serviços do italiano para 2019. Isto num contraste com os quatro milhões que terá oferecido a Lorenzo.

Estas dificultdades poderão levar à mudança do espanhol para a Suzuki, já que a GSX-RR não tem tido o desenvolvimento desejado pela marca japonesa e Jorge Lorenzo poderia ajudar com a sua experiência a que os resultados atuais no MotoGP fossem melhorados no futuro. Além disso a máquina nipónica parece adaptar-se mais ao estilo de condução do maiorquino do que a atual Ducati Desmosedici. Além disso o desempenho de Andrea Iannone não tem agradado à Suzuki, o que abriria espaço para Lorenzo na equipa em 2019.