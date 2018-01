Motociclismo Jorge Lorenzo conclui testes de MotoGP em Sepang na frente Por

Chegaram aos fins os três dias de testes oficiais de pré-temporada de MotoGP que decorreram no Circuito de Sepang, com uma derradeira jornada onde Jorge Lorenzo foi o mais rápido.

O espanhol da Ducati mostrou o potencial da nova Desmosedici GP18 ao realizar uma volta em 1m58,830s, superando em 0,179s Dani Pedrosa, o piloto que havia dominado o primeiro dia de ensaios na pista malaia. Isto apesar de Lorenzo ter sofrido uma queda ao longo da sessão, sem grandes consequências físicas, ao contrário do que havia sucedido na véspera com o seu compatriota Pol Espargaró.

Jorge Lorenzo termina também estes testes com a melhor marca absoluta, num dia em que as Ducati e as Honda pareceram também as motos mais eficazes em pista, com Cal Crutchlow a efetuar o terceiro tempo, a 0,222s do piloto de Palma de Maiorca, e Andrea Dovizioso a ficar com o quarto registo, a 0,339s do seu companheiro de equipa. O lote dos cinco mais rápido foi completado por Jack Miller.

Depois do percalço de Esparagó no segundo dia, foi positivo para a Suzuki que Alex Rins tenha obtido a sexta marca, a mais de cinco décimas de Jorge Lorenzo, ficando à frente do Campeão do Mundo Marc Marquez, na segunda Honda oficial, e de Valentino Rossi, na melhor Yamaha de fábrica, uma vez que Maverick Viñales não repetiu o feito da véspera e quedou-se apenas do 18º tempo da jornada e sétimo nos três dias de ensaios.

As equipas do MotoGP regressam ao trabalho dentro de duas semanas, novamente na Ásia, mas desta feita no Circuito de Buriram, na Tailândia, traçado que se vai estrear esta época no calendário da disciplina.