Jorge Jesus gaba-se dos 36 milhões em vendas de defesas

Jorge Jesus diz que “no mercado tem-se oportunidades” e tratou de manter o Sporting ativo nesta janela de transferências de inverno, referindo que os leões fizeram 36 milhões de euros só com defesas.

Durante a conferência de imprensa após o jogo com o Vitória de Guimarães (1-o), o técnico verde e branco comentou as recentes alterações no plantel.

Instantes antes da partida, foram confirmadas o empréstimo com venda obrigatória de Jonathan Silva e a contratação, para o mesmo lugar, de Lumor, que alinhava no Portimonense.

Saíram 2,5 milhões, para pagar o defesa ganês, mas entram 0,5 milhões agora e mais 5,2 milhões quando o Roma ativar a cláusula de compra obrigatória de Jonathan Silva.

“Para além dos resultados desportivos, temos fomentado resultados financeiros, neste caso para ir buscar mais um lateral, que tínhamos que ir buscar”, sustentou Jorge Jesus.

O treinador fez questão de realçar o “pormenor” das contas leoninas, mostrando-se confiante no ataque à contabilidade.

“Quando falam que o Sporting este ano investiu mais, para investir é preciso saber fazer dinheiro”, insistiu Jorge Jesus.

“Desde que nós chegámos ao Sporting, só em defesas, muitos dos quais jogadores que ninguém conhecia, com a venda do Jonathan o Sporting já fez 36 milhões”.

Contingências de um clube onde “não há guita”, como se diz “em chinês”, concluiu Jorge Jesus.