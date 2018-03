Motociclismo Jonathan Rea e Chaz Davies repartem triunfos na Tailândia Por

O Campeonato do Mundo de Superbikes prosseguiu este fim de semana no Circuito de Buriram, na Tailândia, e os triunfos nas duas corridas acabaram por ser repartidos entre Jonathan Rea, no primeiro confronto, e Chaz Davies no segundo.

Aos comandos da sua Kawasaki Ninja Rea conseguiu impor-se na corrida de domingo, depois de uma oposição inicial do seu companheiro de equipa Tom Sikes. Depois o Campeão do Mundo ‘foi-se embora’, deixando para outros a discussão das restantes posições do pódio, que foram ocupadas pelo espanhol Xavi Forés (Bami Racing) e Chaz Davies (Ducati).

Leon Camier (Honda) também esteve envolvido na luta pelo segundo lugar, mas acabaria no quarto posto, diante de Alex Lowes (Yamaha), numa prova onde Tom Sykes não foi além da sexta posição, aos comandos da segunda Kawasaki oficial.

Davies seria mais feliz na corrida deste domingo, já que depois de uma fase inicial onde as Yamaha de Michael Van der Mark e Alex Lowes dominaram os acontecimentos, o britânico da Ducati passou para o comando e não mais o largou. No pódio seria acompanhado por Van der Mark e Lowes, enquanto Rea terminava na quarta posição, resultado suficiente para lhe permitir a liderança do campeonanto. Forés também teve mais uma boa exibição ao concluir este segundo confronto tailandês no quinto posto.

Johnathan Rea beneficiou do facto de Marco Melandri – vencedor das duas corridas de Phillip Island – não ter ido além do sétimo posto para chegar ao comando do campeonato, numa prova onde as Kasawaki mostraram gastar mais pneus. Isto apesar de Tom Sykes nem sequer ter sofrido desse problema, pois abandonou.