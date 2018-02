Desporto “Jonas vai ser convocado”, garante Rui Vitória Por

Depois das dúvidas ao longo da semana, a verdade é que Jonas vai ser convocado por Rui Vitória para o duelo diante do Boavista, agendado para este sábado. O atacante, que tem estado em destaque nas últimas épocas de águia ao peito, será chamado, ainda que o treinador não tenha garantido a titularidade do brasileiro.

“Jamais faço bluffs”, começou por dizer Rui Vitória, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

“O Jonas vai estar convocado. Amanhã [sábado], vamos ver se tem condições de jogar. Não teve uma semana normal de trabalho, mas está convocado.”

O jogador, recorde-se, saiu lesionado da última partida, representando uma dor de cabeça acrescida para Rui Vitória.

O avançado sofreu uma entorse no joelho esquerdo e era esperado que pudesse parar várias semanas.

Depois da derrota na primeira volta, no Estádio do Bessa, Rui Vitória, que não conta com Krovinovic nem Salvio (ambos lesionados), espera ter um resultado diferente, neste sábado, na receção aos axadrezados.

“Há sempre variáveis que temos de controlar muito bem. O passado é história. Já não podemos fazer nada. A equipa que jogou na primeira volta era diferente, quer uma, quer outra. Este é o jogo que importa.”

O Benfica defronta o Boavista no sábado, às 18h15, no Estádio da Luz, em partida do campeonato.

