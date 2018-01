Europa Jóias roubadas do Ritz recuperadas num saco deixado para trás pelos ladrões Por

A polícia francesa já recuperou todas as jóias que foram roubadas, na passada quarta-feira, da joelharia do hotel Ritz de Paris. As peças foram encontradas num saco deixado para trás pelos assaltantes.

As jóias roubadas, na quarta-feira, por um grupo de cinco indivíduos já foram recuperadas pelas autoridades francesas, depois de um dos assaltantes ter deixado cair um saco.

O assalto foi levado a cabo por cinco homens armados com machados, sendo que o valor estimado das jóias do hotel Ritz seria de 4,5 milhões de euros. Três dos cinco assaltantes foram detidos no local, ao passo que os outros dois conseguiram fugir.

Segundo o Público, as jóias foram recuperadas depois de um assaltante em fuga, numa moto, ter embatido num peão e deixado o saco cair.

Em declarações à agência Reuters, fonte próxima da investigação confirmou que “todas as jóias roubadas foram encontradas no saco recuperado pela polícia”.

Situado na Place Vendôme, ao lado do ministério da Justiça francês, o hotel Ritz de Paris, de cinco estrelas, é um dos mais históricos da capital e possui um pequeno centro comercial, onde a fica a joelharia assaltada.

