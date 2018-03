Motores John Filippi dá ‘um ar da sua graça’ nos testes do WTCR em Barcelona Por

A França parece muito bem representada na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), não apenas em número como em performance, se atendermos ao que se passou nos testes de pré-temporada em Barcelona.

É que John Filippi foi o mais rápido, aos comandos de um dos Cupra Leon TCR, batendo os seus compatriotas Aurélien Panis e Nathanael Berthon – ambos em Audi S3 LMS – por 1,009s, com o também gaulês Yann Erhlacher (Honda Civic TCR) a rubricar o quarto registo.

Obviamente que estes tempos são apenas indicativos, e não significa que a hierarquia do WTCR na primeira prova – a 7 de abril em Marraquexe – seja exatamente esta. Basta ver que o melhor Hyundai i30 N, o de Gabriele Tarquini, obteve apenas o nono registo, diante do melhor Alfa Romeo Giulietta, do seu compatriota Gianni Morbidelli.