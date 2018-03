Motociclismo Johann Zarco coloca Tech 3 no topo no encerramento dos testes em Losail Por

Não houve dois sem três pilotos diferentes a dominarem a tabela de tempos nos testes de MotoGP que decorreram esta semana em Losail.

Na derradeira jornada de ensaios no circuito do Qatar foi Johann Zarco o mais rápido. O francês da Yamaha Tech 3 completou 59 voltas, e na melhor delas obteve a marca do dia – 1m54,029s–, batendo por 0,247s que Valentino Rossi, na melhor das Yamaha oficiais. O italiano conseguiu completar o trabalho que tinha agendado para pista qatari, conseguindo ser 55 centésimas mais veloz do que o autor do terceiro registo, o seu compatriota Andrea Dovizioso, que voltou a ser o melhor representante da Ducati.

Cal Crutchlow foi o melhor homem das Honda na máquina da LCR, conseguindo o quarto registo do dia, a 0,428s de Zarco, com Maverick Viñales, o homem mais veloz do primeiro dia, a completar o top cinco, com uma volta a 0,442s da melhor marca do dia. O espanhol da Yamaha superou em mais de uma décima o piloto que tinha sido o mais rápido da véspera, Andrea Iannone, que foi sem surpresa o melhor elemento da Suzuki.

Marc Marquez voltou a sentir algumas dificuldades com a sua Honda. O Campeão do Mundo obteve apenas o sétimo tempo, ainda assim melhor do que Jorge Lorenzo, apenas 10º na segunda Ducati oficial, e que Dani Pedrosa, autor do 12º tempo do dia.