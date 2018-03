Motociclismo Johan Zarco surpreende e garante ‘pole’ em Losail Por

As surpresas são sempre possíveis quando estamos a falar de MotoGP e foi isso mesmo que sucedeu na qualificação para a primeira corrida da época, o Grande Prémio do Qatar.

É que o francês Johan Zarco garantiu a ‘pole position’ para a corrida que domingo se disputa no Circuito de Losail. O piloto da Yamaha Tech3 realizou uma volta em 1m53,680s e conseguiu bater o Campeão do Mundo Marc Marquez por 0,202s, com Danilo Petrucci a completar a primeira fila da grelha de partida, ao conseguir o terceiro melhor registo a 0,207s de Zarco, sendo também o melhor piloto das Ducati, na máquina da equipa Pramac.

Numa segunda sessão de qualificação muito movimentada, Cal Crutchlow acabou por ser o segundo melhor piloto das Honda, com a máquina da LCR, ao lograr o quarto tempo, a 0,394s de Johan Zarco, liderando uma segunda fila da grelha completada por Andrea Dovizioso, na melhor das Ducati oficiais, e por Alex Rins, na mais rápida das Suzuki.

Já os homens da formação oficial da Yamaha foram uma desilusão, com Valentino Rossi a não ir além do oitavo tempo e Maverick Viñales a ficar-se pelo 12º posto do ‘grid’, antevendo algumas dificuldades para a equipa na corrida que se disputa domingo a partir das 16h00 portuguesas.

Resultado da qualificação

1º Johann Zarco (Yamaha) 1m53,680s

2º Marc Marquez (Honda) 1m53,882s

3º Danilo Petrucci (Ducati) 1m53,887s

4º Cal Crutchlow (Honda) 1m54,072s

5º Andrea Dovizioso (Ducati) 1m54,074s

6º Alex Rins (Suzuki) 1m54,339s

7º Dani Pedrosa (Honda) 1m54,368s

8º Valentino Rossi (Yamaha) 1m54,389s

9º Jorge Lorenzo (Ducati) 1m54,431s

10º Jack Miller (Ducati) 1m54,449s