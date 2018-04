Motores Johan Kristofferson e Petter Solberg prontos para defender o título de Ralicross Por

Tendo conquistado o título mundial de Ralicross em 2017 (equipas e pilotos), a PSRX é a equipa a bater na nova temporada que no próximo fim de semana arranca em Barcelona.

A formação liderada por Pernilla e Petter Solberg espera uma luta ‘encarniçada’ este ano, mas pode contar com um motivado Campeão na pessoa de Johan Kristofferson e numa máquina competitiva que ainda é o Volkswagen Polo RX.

“Há uma grande expetativa. Toda a gente está impaciente para constatar como os adversários trabalharam durante o inverno. Nós pudemos ver nos dois testes coletivos de Lohéac e de Silverstone que a concorrência está nem presente. Não se esconde com velhos rivais como Mattias Ekstrom e Sebastien Loeb”, admite Pernilla Solberg.

Já Kristofferson espera ter um papel de protagonista em Barcelona, com um Polo RX que se adapta bem à natureza do circuito construído junto do último setor da pista de Fórmula 1: “É um circuito que aprecio, que dispõe de algumas curvas rápidas nas quais é possível ganhar boa velocidade. Quando ganhei em 2015 Barcelona não abria a época, estávamos em setembro, mas fiquei contente e os fãs espanhóis sempre foram grandes entusiastas, dando-nos uma energia suplementar”.

Petter Solberg, depois de ter participado no Rali da Suécia com um Skoda Fabia R5, volta ao seu ‘novo’ elemento natural, ciente do desafio que tem pela frente: “Tenho-me aprecebido da evolução da competição ao longo dos últimos quatro anos, com as margens de erro a ajustarem-se e a reduzirem-se bastante. Agora, se cometemos um pequeno erro na partida isso pode ter uma incidência real no nosso fim de semana”.