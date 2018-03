Insólito Jogo entre a Bulgária e o Cazaquistão foi visto… por 100 pessoas Por

O encontro amigável desta segunda-feira, entre a Bulgária e o Cazaquistão, foi disputado numa pequena vila da Hungria e contou, nas bancadas, com apenas 100 pessoas.

O estádio Pancho Arena, em Felcsút, na Hungria, foi esta segunda-feira palco de uma assistência histórica.

Num encontro de cariz amigável, entre a Bulgária e o Cazaquistão, as bancadas do Pancho Arena contaram apenas com 100 pessoas. A pequena vila de Felcúst, na Hungria, tem cerca de 2000 habitantes e uma área pouco superior a 20 quilómetros quadrados, pelo que o número de espetadores não surpreende assim tanto.

Quanto ao jogo, a Bulgária venceu por 2-1, com golos de Popov e Borudov. Tungyshbayev apontou o tento do Cazaquistão.

Conheça o Pancho Arena.

