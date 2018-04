Desporto Jogadores do Sporting partilham momento de união nas redes sociais Por

No rescaldo da vitória sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, com Alvalade a ser o epicentro da polémica nos últimos dias, os jogadores do Sporting uniram-se em mais um movimento – que inclusive chegou a Inglaterra – onde retratam a união que se vive no seio do plantel.

Ao início da tarde desta segunda-feira, já marcada por várias declarações de e sobre Bruno de Carvalho, os jogadores do Sporting manifestaram-se, nas redes sociais, ao partilharem a imagem dos festejos do segundo golo do duelo frente ao Paços de Ferreira.

No momento, foi notória a preocupação especial de Bruno Fernandes em chamar os jogadores suplentes para celebrarem em conjunto, numa imagem que foi agora partilhada pelos atletas.

William Carvalho, Coates, Bruno César, Bryan Ruiz ou Rafael Leão, entre outros, são alguns dos jogadores que sublinharam a união do grupo e a satisfação pela vitória.

A mensagem ganhou repercussões também em Inglaterra, com Adrien Silva, agora no Leicester, a partilhar a fotografia, ainda que o antigo capitão não a tenha acompanhado com qualquer legenda.

Grande vitória equipa! Uma publicação partilhada por William Carvalho (@wcarvalho14) a 9 de Abr, 2018 às 3:41 PDT

