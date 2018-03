Desporto Jogador falha partida importante para salvar uma vida Por

É a mais importante ausência da próxima jornada do campeonato holandês, no que a jogadores diz respeito. Não porque Lennart Thy seja o melhor marcador do VVV-Venlo, mas porque o avançado perdeu toda a semana de treinos, porque descobriu que o seu ADN é compatível com o de um paciente com leucemia.

Lennart Thy, de 26 anos, destaca-se na Holanda pelos golos que marca: cedido pelo Werder Bremen, é o principal goleador VVV-Venlo.

Mas nesta semana Thy é notícia por outros motivos. O jogador descobriu que o seu ADN é compatível com o de uma pessoa com leucemia. Assim, o goleador redefiniu as prioridades e está em processo de doação de sangue.

Não pôde marcar presença durante os treinos da equipa, durante a semana, e também vai falhar o encontro diante do líder PSV (porventura um dos mais importantes da temporada).

É um gesto nobre de um ser humano e uma bela história do futebol.

