Jogador do V. Guimarães denuncia insultos racistas

Konan, jogador do Vitória de Guimarães, fez um desabafo público, onde pede que parem de o insultar com mensagens de teor racista. O capitão dos vimaranenses, Pedro Henrique, já saiu em defesa do companheiro de equipa, que se queixa de estar a ser insultado após a derrota dos vitorianos frente ao Boavista.

“Eu sei que vocês estão tristes e eu também estou. Eu sei que a culpa é minha de perder os três pontos, mas por favor, aos que me enviam mensagem dizendo que sou um negro sujo, etc… parem com isso. Defenderei uma e outra vez, vou cometer erros, mas vou defender até deixar o clube”, escreveu o lateral-esquerdo na rede social Instagram.

O caso tem gerado polémica em Guimarães.

Pedro Henrique, capitão de equipa, já veio a público defender o colega de balneário.

“Temos trabalhado muito, mas infelizmente os nossos resultados não têm vindo conforme esperado. Entendemos as cobranças e sabemos que fazem parte do desporto (…). Porém, quando uma cobrança ultrapassa o respeito com o ser humano jamais podemos aceitar”, começou por explicar numa mensagem partilhada nas redes sociais.

E prosseguiu: “A forma como algumas pessoas abordaram nosso companheiro Konan é absurda e inaceitável. Racismo é crime e, antes de ser crime, é uma enorme falta de respeito”.

Pedro Henriques explicou ainda que no balneário do Vitória de Guimarães são “todos iguais”.

“Aqui somos todos iguais, independente de cor, raça, classe. Merecemos respeito”, referiu o defesa brasileiro.

Também Raphinha, jogador dos vimaranenses que poderá rumar ao Sporting na próxima janela de transferências, veio a público defender Konan.

“Faço das palavras do Pedro Henrique as minhas palavras”, escreveu o extremo brasileiro.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar