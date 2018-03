Mundo Jogador cai do terceiro andar de hotel Por

Pelayo Novo, jogador do Albacete, clube que disputa a segunda divisão espanhola, caiu este sábado do terceiro andar de um hotel onde a equipa está hospedada, em Huesca.

Instalado num hotel em Huesca, onde o Albacete tinha encontro marcado para esta tarde, Pelayo Novo, de 27 anos, caiu do terceiro piso, tendo sido encontrado por companheiros de equipa.

De acordo com a imprensa espanhola, foram os companheiros a alertar os serviços de emergência, sendo que foi prontamente mobilizado um helicóptero para o local.

O jogador foi estabilizado ainda no local, acabando, depois, por ser transferido para o hospital de Saragoça, onde deu entrada entubado e consciente.

As circunstâncias do acidente são ainda desconhecidas, sendo que o clube prometeu novas informações ao longo do dia.

