Jogador de 10 anos desculpa-se por ameaças do pai com abraço ao árbitro

Martim Venâncio, de 10 anos, foi a figura de destaque de um jogo de benjamins entre o Moura AC e o Despertar SC, da Associação de Futebol de Beja, ao receber um cartão branco do árbitro, depois de um gesto de fair-play.

Inserida no projeto ‘Cartão Branco’, que visa destacar as atitudes desportivas dos atletas, a Associação de Futebol de Beja viu assim sublinhado um momento louvável, numa época em que atravessa momentos conturbados.

O pequeno jogador teve uma atitude louvável depois de abraçar o árbitro do encontro, Edgar Ramos, ameaçado pelo seu pai, que assistia ao jogo na bancada.

“Ao minuto 15 do 1.º momento do jogo de Benjamins entre o Moura AC e o Despertar SC, o pai de um jogador da equipa B, estava a causar distúrbios e a ameaçar-me. Logo de seguida solicitei ao delegado da equipa A a presença da PSP”, escreveu o juiz no relatório do encontro.

“Árbitro posso dar-lhe um abraço? (…) Árbitro, quero pedir-lhe desculpa pelo mau comportamento do meu pai”, disse Martim.

De seguida, Edgar Ramos explica que ” quando nada se previa o jogador n.º oito da equipa B dirigiu-se a mim e disse – árbitro posso dar-lhe um abraço – e eu disse logo que sim e de seguida diz-me – árbitro, quero pedir-lhe desculpa pelo mau comportamento do meu pai”.

Perante tal atitude de desportivismo, o juiz do encontro decidiu atribuir o cartão branco a Martim, como símbolo do seu fair-play.

