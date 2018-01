Motociclismo Joaquim Rodrigues Jr com mais ambições Por

Depois das renúncias forçadas de Mário Patrão e Paulo Gonçalves ao 40º Rali Dakar, a esperanças nacionais ficam praticamente depositadas nos ‘ombros’ de Joaquim Rodrigues Jr, integrado, tal como no ano passado, na equipa Hero. O piloto de Barcelos conta com uma nova moto para 2018 e tem como companheiros de equipa CS Santosh e o Campeão do Mundo de Enduro Júnior de 2009, Oriol Mena.

Para o português, tal como para a equipa, o objetivo é vencer etapas e provas, mas está ciente das dificuldades que terá para bater a superfavorita na competição das motos KTM.

Tal como o responsável da equipa, Wolfgang Fischer, Rodrigues Jr espera que o novo centro de gravidade da sua moto, “bem como outras mudanças no design da Hero, e a diminuição do peso” permitiam outro tipo de resultados. Não é uma máquina completamente nova, mas antes uma evolução, que provou ter qualidades no ‘Dakar’ de 2017. Fez a sua estreia no OilLibya Rally, em Outubro, e os pilotos ficaram agradados com ela.

No ‘Dakar’ a equipa Hero tem um historial de pódios e vitórias em etapas, e a preparação para a edição deste ano foi muito cuidada. Além disso Joaquim Rodrigues Jr já tem mais experiência, e depois dos resultados conseguidos em 2017 tem a expetativa de fazer ainda melhor. O enduro e o motocross foram a sua ‘escola’, mas agora está mais evoluído ao nível da navegação, tão essencial na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.