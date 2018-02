Joaquim Alves mantém a aposta no Fiesta R5

Tal como sucedeu na época anterior, Joaquim Alves vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis de 2018 aos comandos de um Ford Fiesta R5.

O piloto de Cesar (Oliveira de Azeméis) repete a aposta no carro concebido pela M-Sport devido às provas dadas, permitindo-lhe uma evolução positiva em 2017, com resultados positivos, sobretudo em provas de terra. Um toque e uma lesão no Rali Vinho Madeira obrigaram-o a interromper a temporada, mas agora está em forma para regressar em pleno.

Joaquim Alves pretende marca presença em cinco das seis provas do calendário, com destaque para a participação nos ralis dos Açores e de Portugal, com um Fiesta R5 que voltará a ser assistido pela ARC Sport. A única novidade para este ano é o co-piloto, pois no banco da direita passará a ter Sancho Eiró.

“Vamos iniciar o campeonato já no Rali Serras de Fafe, com o mesmo Ford Fiesta R5 mas com a principal novidade da entrada do Sancho Eiró para a equipa. Como estive vários meses afastado das competições, a principal ambição para Fafe, passa por recuperar o ritmo competitivo e igualmente os níveis de confiança, numa prova que temos plena noção que será extremamente competitiva”, refere o piloto de Cesar.

“O nível de andamento do campeonato estava já num patamar elevado, mas antevejo que para este ano e com a entrada de mais pilotos em R5, a competitividade será ainda maior, pelo que rodar no top 10 não será uma tarefa fácil, mas da nossa parte, se conseguirmos um resultado no top 5 no Serras de Fafe será um excelente resultado”, acrescenta Joaquim Alves.

De lembrar que o Rali Serras de Fafe volta a pontuar para o European Rally Trophy, e inicia-se no próximo sábado, 17 de fevereiro pelas 15h00, seguindo-se uma dupla passagem pelas especiais de Lameirinha e Luilhas, concluindo-se o dia com a super especial Fafe Street Stage, em pleno centro da cidade. No domingo têm lugar mais seis troços cronometrados, com duas passagens por Montim, Ruivães/Confurco e Gontim, estando o final previsto para as 13h28 no centro de Fafe.