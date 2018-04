Cultura João Tordo, Mário Zambujal e Valter Hugo Mãe no festival Livros a Oeste Por

Os escritores João Tordo, Mário Zambujal, Sandro William Junqueira, Valter Hugo Mãe e Luís Filipe Castro Mendes são alguns dos convidados do festival Livros a Oeste, entre 08 e 12 de maio na Lourinhã, foi hoje anunciado.

“A ideia é convidar pessoas que não sejam só de literatura, mas do cinema, da música ou outras áreas e oferecer essa mistura de conhecimentos”, afirmou à agência Lusa o programador cultural do festival, João Morales.

A sétima edição do festival, alusiva ao tema “por amor, escrever, ler e viver”, começa, no dia 08, com a apresentação do livro “Ensina-me a Voar sobre os Telhados”, com a presença do escritor João Tordo.

Nesse dia, João Tordo partilha uma mesa redonda sobre ficção com a escritora Filipa Martins e com o realizador António-Pedro Vasconcelos.

No dia 09, a propósito dos 130 anos do nascimento de Fernando Pessoa, é organizada a conferência “Um(a) Pessoa no seu tempo”, com a participação dos escritores Zetho Cunha Gonçalves e José Luiz Tavares.

Ainda nesse dia, são apresentados a biografia “Tozé Brito – Eu sou Tu”, de Luciano Reis, com a presença do cantor e compositor de canções, e os livros da coleção “O Urso Malaquias”, com a presença do autor, o pediatra Mário Cordeiro, que passou a dedicar-se à escrita para crianças.

Mário Cordeiro, a escritora Isabela Figueiredo, Glória Marques Ferreira, especialista na adaptação à literatura e ao cinema do mito inesiano, e a psicóloga Maria Joana de Carvalho dão uma palestra sobre o amor de D. Pedro e Inês de Castro.

No dia 10, são apresentados os livros “O Museu do Pensamento”, pela autora Joana Bértholo, distinguida em 2009 com o Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, e “Os Brincalhões do Triângulo Cinzento”, pelo autor Pedro Leitão, ilustrador de livros de diversos autores de literatura infantil.

Tânia Ganho, escritora e tradutora, e Margarida Vale de Gato vão dar a palestra “traduzir não é clonar”, enquanto o escritor Valter Hugo Mãe, o poeta e ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e o crítico literário José Mário Silva juntam-se à mesa para falar sobre poesia.

No dia 11, destaque para a apresentação do livro “As Palavras que Fugiram do Dicionário”, pelo autor Sandro William Junqueira, considerado um dos melhores escritores da nova geração literária, e para a palestra “O mundo que eu (D)escrevo-capítulos soltos”, com Afonso Cruz, Eugénio Lisboa e Álvaro Domingues.

O festival termina no dia 12, com uma palestra sobre o “amor e a sensualidade na literatura”, pelos escritores Mário Zambujal, Rui Zink e Rita Ferro, e com um concerto pela Lisbon Poetry Orchestra.

O programa conta também feira do livro, exposições, sessões para escolas, mostra de boas práticas pedagógicas pelas escolas da região, espaço para leitura, teatro, oficinas, sessão de poesia para bebés, apresentação de livros e o programa de formação “(Re)Criar Narrativas” para professores e bibliotecários.