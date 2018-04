Desporto João Sousa qualifica-se para os quartos de final em Marraquexe Por

O português João Sousa, 70.º do ‘ranking’ mundial de ténis, qualificou-se hoje para os quartos de final do torneio de Marraquexe, ao vencer o bósnio Mirza Basic, 94.º do circuito, por 6-3, 3-6 e 6-4.

O número um português necessitou de duas horas e cinco minutos para assegurar a primeira presença nesta fase de um torneio em 2018.

Sousa vai disputar um lugar nas meias-finais no torneio frente ao vencedor do embate entre o marroquino Lamine Ouahab, 617.º do ‘ranking’, e o georgiano Nikoloz Basilashvili, 86.º.

