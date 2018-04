Desporto João Sousa iguala a dois embate com a Suécia da Taça Davis em ténis Por

O tenista português João Sousa igualou hoje a dois o confronto com a Suécia, da segunda eliminatória do Grupo I da zona Europa/África da Taça Davis, em Estocolmo, ao bater o anfitrião Elias Ymer.

João Sousa, 70.º jogador mundial, superou Elias Ymer, 133.º, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-4 e 6-4, em uma hora e 26 minutos, dando o segundo ponto a Portugal, depois de sexta-feira já ter batido Mikael Ymer também por um duplo 6-4.

Com o duelo empatado a dois, o vencedor da eliminatória sairá do quinto encontro, entre o português Gastão Elias, 106.º da hierarquia, e o sueco Mikael Ymer, 355.º, os dois jogadores derrotados nos singulares de sexta-feira.

Sem margem de erro, João Sousa jogou muito concentrado no primeiro ‘set’, que conquistou graças a uma quebra de serviço no quinto jogo, ao quinto ‘break point’ (um no terceiro). Tinha salvo um logo no segundo jogo.

No segundo ‘set’, o sueco começou a servir e foi liderando o encontro, mas, ao nono jogo, a experiência do português sobressaiu, com um precioso ‘break’ que o colocou na frente, para depois fechar o embate no seu serviço.

Antes, no primeiro embate do dia, na variante de pares, Gastão Elias e João Sousa perderam com Markus Eriksson e Robert Lindstedt em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2, em uma hora e 32 minutos.

Sexta-feira, nos dois primeiros singulares, João Sousa bateu Mikael Ymer por um duplo 6-4 e, depois, Gastão Elias perdeu com Elias Ymer por 7-6 (13-11) e 6-4.

A formação das ‘quinas’, ainda composta por Pedro Sousa (117.º jogador mundial), João Domingues (198.º) e Gonçalo Oliveira (214.º jogador mundial), como suplente, precisa de vencer os suecos para disputar o ‘play-off’ de acesso ao Grupo Mundial.

Em setembro de 2017, Portugal poderia ter chegado ao Grupo Mundial, mas perdeu por 3-2 com a Alemanha, num embate realizado no Complexo do Jamor, em Oeiras.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar