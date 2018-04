Desporto João Sousa eliminado por ‘wild card’ na primeira ronda em Barcelona Por

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado com alguma surpresa na primeira ronda do torneio de Barcelona em terra batida, ao perder com o ‘wild card’ espanhol Jaume Munar em três sets.

Frente ao 174.º do ranking ATP, Sousa, que é 67.º posicionado, foi afastado do torneio catalão com os parciais de 6-4, 3-6 e 7-5, naquele que foi o primeiro duelo de sempre entre os dois jogadores ibéricos.

Num encontro que durou duas horas e 35 minutos, o tenista vimaranense ainda salvou um ‘match point’ durante o terceiro ‘set’ e tentou levar a decisão para ‘tie-break’, mas à segunda tentativa Munar acabou por garantir o triunfo.

O torneio de Barcelona tem um ‘prize money’ de 2,5 milhões de euros.

