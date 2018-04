Desporto João Sousa dá vantagem a Portugal no embate com Suécia da Taça Davis em ténis Por

O tenista João Sousa colocou hoje Portugal em vantagem sobre a Suécia, ao bater Mikael Ymer no primeiro encontro de singulares do embate da segunda eliminatória do Grupo I da zona Europa/África, a decorrer em Estocolmo.

João Sousa, 70.º jogador mundial, bateu sem grandes dificuldades o 355.º da hierarquia em dois ‘sets’, por um ‘duplo’ 6-4, num embate que durou uma hora e 15 minutos, colocando a seleção lusa a vencer por 1-0.

O jogador português esteve muito bem no seu serviço, não tendo de enfrentar qualquer ponto de ‘break’ ou sequer de chegar às vantagens ao longo dos dois parciais.

No primeiro ‘set’, João Sousa quebrou o serviço ao sueco no sétimo jogo, à segunda oportunidade, e no segundo parcial, conseguiu-o logo no terceiro, depois de Ymer salvar quatro pontos de ‘break’, três deles consecutivos.

Após o triunfo de João Sousa, segue-se o encontro entre o português Gastão Elias, 106.º da tabela mundial, e o sueco Elias Ymer, 133.º. Para sábado, está marcado o embate de pares e os dois últimos singulares.

A formação das ‘quinas’, ainda composta por Pedro Sousa (117.º jogador mundial), João Domingues (198.º) e Gonçalo Oliveira (214.º jogador mundial), como suplente, precisa de vencer os suecos para disputar o ‘play-off’ de acesso ao Grupo Mundial.

Em setembro, Portugal poderia ter chegado ao Grupo Mundial, mas perdeu por 3-2 com a Alemanha, num embate realizado no Complexo do Jamor, em Oeiras.