João Ricardo escreveu um livro nos últimos dias de vida

O ator João Ricardo dedicou os últimos dias de vida a escrever um livro – ‘Dias Que (Não) Contam’ – em que viaja pela primeira memória até à perceção de que a morte estava próxima.

O livro de João Ricardo é “a história de um homem que enfrentou todas as batalhas com humor”, segundo a sinopse.

É uma viagem pela vida do ator, desde a sua primeira memória, uma ida com a avó ao circo, aos 9 anos, até à perceção de que a morte chegaria mais depressa do que deveria.

“Do menino apaixonado pelo circo ao homem que encontrou um lugar no palco, foi na vida que João Ricardo descobriu o seu maior papel: o de pai”, pode ler-se, na sinopse.

João Ricardo “revisita a infância conturbada, recorda a época em que viveu na rua, viaja pelas memórias construídas pelo mundo, reflete sobre a carreira, declara o enorme amor pelo filho e fala sobre a sua relação com Cristo e como a fé lhe serviu de arma para enfrentar o cancro, que viria a tirar-lhe a vida demasiado cedo”.

‘Dias Que (Não) Contam’ é a história de um homem “que nunca se deixou vencer pelos obstáculos e que escolheu lutar todas as batalhas com humor, irreverência e um sorriso”.

É a história de vida de João Ricardo, as memórias de infância, a viagem pelos momentos que o marcaram, um livro escrito com a certeza de que o adeus chegaria antes da hora.

Os últimos capítulos da obra, lançada agora em fevereiro, contam-nos os momentos em que João Ricardo tinha falhas de memória, por culpa do cancro que o traiu.

O ator conta que, dentro do seu cérebro, “não havia nada” e “o nada era assustador”.

“João, o Rodrigo. Ficaste de ir buscar o Rodrigo à escola, ontem, e não foste”.

“Vivi sozinho durante demasiado tempo, a solidão cria hábitos que se entranham em nós. Mas nunca me esqueceria do Rodrigo. Não do meu filho”, escreveu João Ricardo, relatando o momento em que enfrentou uma realidade: esquecera-se do próprio filho.

‘Dias Que (Não) Contam’ foi editado em fevereiro de 2018 pela Oficina do Livro. É um relato imenso, intenso, que nos dá uma lição: João Ricardo terminou a vida a recordar o melhor que esta lhe trouxe e a enfrentar com coragem o pior que a mesma lhe reservou.

